Konya'da Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Konya'da Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Konya'nın Meram ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Ö.T. bıçaklandı. Olayla ilgili 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da gençler arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki genç bıçaklandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gazze Caddesi üzerine bulunan Yenice Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi Ö.T.'yi (15) bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan 17 yaşında olduğu belirtilen şüpheli ise suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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