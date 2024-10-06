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Konya'da Genç Kız Oto Kazasında Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Meram ilçesinde sokakta yürüyen genç kıza otomobil çarptı. Olay yerinden kaçarak kayıplara karışan sürücünün bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konya'da sokakta yürürken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Özbayram Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen henüz kimliği belirlenemeyen 20 yaşlarındaki genç kıza, plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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