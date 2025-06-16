Konya'da Enişte Kayınbiraderini Tüfekle Öldürdü

Konya'da kayınbiraderini tüfekle vurarak öldüren enişte ve amcası tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, enişte A.Y. (22) eşine kuma getirme meselesinden kayınbiraderi Ceyhun Bakır (35) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y. yanında getirdiği tüfek ile Ceyhun Bakır'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ceyhun Bakır kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısı A.Y., amcası E.Y. (41), kardeşi A.R.Y. (17) ile E.B. (16) gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından 4'ü de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y. ve E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.R.Y. ve E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA