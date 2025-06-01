Konya'da Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza Kesildi

Konya'da Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza Kesildi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde drift yapan bir sürücü, kamuya açık alanda trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 46 bin 392 lira idari para cezasına çarptırıldı. Emniyet, bu tür sorumsuz davranışların müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Konya'da drift yapan sürücüye ceza yağdı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamuya açık alanda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift yapan araca 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi.

Beyşehir ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamuya açık alanda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift yapan aracı tespit etti. Söz konusu araca 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi. Yetkililer, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu tür sorumsuz davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Şehrin birçok noktasında bulunan kamera sistemleriyle trafik kontrollerinin kesintisiz sürdüğü, kurallara uymayan sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulandığı belirtildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis-halk ilişkilerine büyük önem verildiği, bu ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiği ifade edildi. Vatandaşların desteğiyle birçok olayın henüz gerçekleşmeden önlendiği, meydana gelen olayların ise hızla aydınlatıldığına dikkat çekilerek, tüm Beyşehir halkına duyarlılıkları ve destekleri için teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - 3.Sayfa
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