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Konya'da Dini Nikahlı Eşe Sopayla Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da bir kişi, dini nikahlı eşine kötü davrandığı gerekçesiyle kayınpederi tarafından sopayla saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Saldırgan, ilk ifadesinde olayı kabul etti.