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Konya'da çöken apartmana ilişkin soruşturma: Gözaltı süreleri uzatıldı

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya dair bilgi verdi. Başsavcılık gözaltına alınan 4 kişinin gözaltı sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili olayın tüm yönleriyle incelendiğini duyurdu. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, olay yerinde arama kurtarma faaliyetleri bittikten sonra detaylı araştırmanın yapıldığı belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcılarının soruşturmayı yürüttüğü bildirilen açıklamada, "Mimar, jeoloji, inşaat ve yüksek elektrik mühendisi ile iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyeti tarafından binanın enkazında yıkım nedeninin tespitine yönelik detaylı inceleme yapıldı. Bilirkişiler tarafından örnekler alındı. Alınan örnekler üzerinde laboratuvarda yapılacak inceleme sonucunda bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenecek olup soruşturma dosyasına sunulacaktır" denildi.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı da duyuruldu. Açıklamada, "Gözaltındaki şüphelilerin gözaltı süreleri, ilgili delillerin toplanması amacıyla uzatılmıştır. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 7 dükkan ve 14 daireden oluşan 4 katlı bina çökmüş, binada bulunan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında da 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Konya'da çöken apartmana ilişkin soruşturma: Gözaltı süreleri uzatıldı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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