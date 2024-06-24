Konya'da çıkan ekin yangını kontrol altına alındı

Konya'nın Hüyük ilçesinde çıkan ekin yangını daha geniş alana yayılmadan söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı İmrenler ile Selki mahalleleri arasında bulunan Hüyük - Konya Kara yoluna yakın mesafedeki bir ekin tarlasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, ekin tarlası akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakini çiftçiler traktörlerle yaparken, alevlerin genişlememesi için tarla etrafı sürüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle daha geniş bir alana sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük bir hububat ekili arazinin yandığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA