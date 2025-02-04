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Konya'da Cep Telefonu Çalarken Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Cep Telefonu Çalarken Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Konya'da bisikletle telefon çalan 18 yaşındaki M.H., güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şüpheli, 'Filmden etkilenip yaptım' diyerek suçunu itiraf etti ve tutuklandı.

Konya'da bisikletle giderken yol kenarında bekleyen kadının elindeki cep telefonunu çalarak kaçan ve polisin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek yakaladığı, "Filmden etkilenip yaptım" diyen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin bindiği bisikleti de emanet aldığı ortaya çıktı.

Olay, 23 Ocak Perşembe günü merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bekleyen ve o sırada telefonuna bakan E.C. isimli kadının yanına yaklaşan bisikletli bir kişi, kadının cep telefonunu alarak hızla uzaklaştı. Olay sonrası çalışma başlatan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay anının güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. 150 saatlik kamera kaydıyla kimlik tespiti yapılan şüpheli saklandığı evde ekiplerce yakalandı. Şüpheli M.H.'nin (18) ifadesinde, "Eniştemden emanet bisiklet almıştım. Bisiklet ile gezerken izlediğim filmden etkilendim. Ben de denemek istedim ama polise yakalandım. Böyle hesap etmemiştim" dediği öğrenildi. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kapkaç şüphelisi M.H., emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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