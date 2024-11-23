Arabayla çarptı, sopayla darbetti, cesedini yaktı: Mahkemede "öldürmeye kastım yoktu" dedi

Konya'nın Güneysınır ilçesinde 1 Şubat'ta çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Konuya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kamerası incelemelerinde Uyan'ın öldürüldüğünü belirledi. Görüntülerde, Ali Osman K'nin kendisine ait otomobille, yolda yürüyen Yıldırım Uyan'a çarptığı, yaklaşık 7 dakika boyunca sopayla darbettiği daha sonra aracına alarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Bunun üzerine ekipler Ali Osman K'yi gözaltına aldı.

"CESEDİ YAKAMAYINCA GÖMDÜM"

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ali Osman K, "Yıldırım Uyan ile çay satış meselesi nedeniyle aramızda geçmişe dair bir husumet var. Olay günü kendisini takip edip boş bir yolda çarptım. Daha sonra aracımda bulunan sopa ile darbedip etkisiz hale getirdikten sonra aracıma alarak önce ahıra götürdüm. Burada darp ederek öldürdükten sonra yanıma benzin de alarak dağlık alana götürerek orada cesedi yakmaya çalıştım ancak ceset yanmayınca gömdüm." diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Osman K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Osman K, maktul Yıldırım Uyan'ın yakınları ve tarafların avukatları karıldı. Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle duruşmaya katılan Ali Osman K, olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini öne sürdü.

"ARABAYLA UFAK ÇARPMAK İSTEDİM"

İlçede çay ocağı çalıştırdığını ifade eden Ali Osman K, kendini şu ifadelerle savundu:

"Maktul iş yerimin önüne gelip seyyar çay satıyordu. Kendisinden korktuğum için yanına gidip uyaramadım, o anlarda cesaretim gelmedi. Sonrasında 'ne yapmaya çalışıyorsun' diyerek kendisine tepki gösterdim. O da bana küfür ederek hakarette bulundu. O gün alkollüydüm. Bana küfür etmesini kendime yediremedim. Arabayla ufak bir çarpmak istedim. Çarptım daha sonra elini ayağını bağladım, arabaya bindirdim. Benden aldığı bir telefon vardı onu geri istedim, kendi evinde olduğunu söyledi. Evine gittim, telefonu aradım bulamadım ama geri araca döndüğümde buz gibi olduğunu gördüm. Öldürme kastım yoktu."