Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
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Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
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AFAD, saat 15.46'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Diğer illerde de hissedilen ve büyük paniğe neden olan deprem anı kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Başta Ankara olmak üzere birçok ilimizde büyük paniğe neden olan deprem anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sarsıntının bir hayli şiddetli olduğu gözlendi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıumut mergen:

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