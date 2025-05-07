Konya'da Boşaltılan Apartmanda Yangın Paniği
Konya'nın Meram ilçesinde, daha önceden boşaltılan bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Konya'da daha önceden boşaltılan bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Kadı İzzettin Sokak'ta bulunan daha önceden boşaltılan 5 katlı bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı katında henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa