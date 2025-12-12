Eli cebinde bisikletle giderken araba altında kalmaktan son anda kurtuldu

Konya'da eli cebinde bisikletle giden bir kişi, bir anda dengesini kaybedip düşerken, arkadan gelen arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bisiklet yolunda eli cebinde ilerleyen bisikletli, bir anda bisikletin kontrolden çıkmasıyla yola savruldu. Bisikletli o sırada arkadan gelen araç sürücüsünün manevra yapmasıyla araç altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşananlar araç kamerasına anbean yansıdı

Yaşananlar ise caddede seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına anbean yaşadı. Görüntüde elleri cebinde giden bisikletlinin dengesini kaybederek yola savrulması, otomobil sürücüsünün hızlı manevrası ile yanından geçmesi, daha sonra bisikletlinin toparlanarak kalkması ve caddeden gelen araçlar görülüyor. - KONYA