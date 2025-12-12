Haberler

Eli cebinde bisikletle giderken araba altında kalmaktan son anda kurtuldu

Eli cebinde bisikletle giderken araba altında kalmaktan son anda kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da bir bisikletli, dengesini kaybedip yola savrulurken, arkadan gelen bir aracın manevra yapması sayesinde altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Konya'da eli cebinde bisikletle giden bir kişi, bir anda dengesini kaybedip düşerken, arkadan gelen arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bisiklet yolunda eli cebinde ilerleyen bisikletli, bir anda bisikletin kontrolden çıkmasıyla yola savruldu. Bisikletli o sırada arkadan gelen araç sürücüsünün manevra yapmasıyla araç altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşananlar araç kamerasına anbean yansıdı

Yaşananlar ise caddede seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına anbean yaşadı. Görüntüde elleri cebinde giden bisikletlinin dengesini kaybederek yola savrulması, otomobil sürücüsünün hızlı manevrası ile yanından geçmesi, daha sonra bisikletlinin toparlanarak kalkması ve caddeden gelen araçlar görülüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ev ile iş yerinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, 'Kullanmak için satın aldım' dedi

Evinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, yaptığı açıklama pes dedirtti
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Köpek kim, çomaksız gezen kim?

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
title