Konya'da Bisikletli Çocuğa Çarpma Tehlikesi, Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

Konya'da caddede seyir halinde olan otomobil, sokaktan yola çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için sürücünün manevra yapmasıyla park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, bisikletten düşerek hafif yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.K. idaresindeki 34 EED 115 plakalı otomobil, seyir halindeyken sokak arasından aniden yola çıkan bisikletli bir çocuğu fark etti. Sürücü, çocuğa çarpmamak için manevra yaptığı esnada, cadde kenarında park halinde bulunan S.E.'ye ait 10 EN 382 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilerleyen 10 EN 382 plakalı otomobil ise bir evin bahçe duvarına çarparak zarar verdi. Bu sırada bisikletten düşen çocuk ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA