Konya'da Bıçaklanarak Öldürülen Kadın Defnedildi

Konya'da Bıçaklanarak Öldürülen Kadın Defnedildi
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43 yaşındaki İ.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Nurhan Ö., cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından İ.Ö. gözaltına alındı.

Konya'da kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki İ.Ö. henüz belirlenemeyen bir nedenle karısı 42 yaşındaki Nurhan Ö.'yü bıçakladı. Olay sonrası İ.Ö.'nün 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nurhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Karısını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı İ.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından ise cenaze aileye teslim edildi. Nurhan Ö. için merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Mürşitpınar Camiinde cenaze namazı kılınarak Musalla Mezarlığında dualarla defnedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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