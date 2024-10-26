Konya'da balkonda mahsur kalan kedi kurtarıldı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartmanın ikinci katının balkonunda mahsur kalan sokak kedisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan Yenialkent Sitesinde vatandaşlar kedi sesi duydu. Sesin geldiği yeri bulmaya çalışan vatandaşlar, apartmanın ikinci katında ev sahiplerinin olmadığı evin balkonunda kedinin mahsur kaldığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokak kedisini mahsur kaldığı balkondan kurtararak bölgedeki sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlara teslim etti.