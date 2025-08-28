Konya'da Baba ve Oğul Cinayeti: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Konya'da baba ve oğlunu öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde 51 AEL 448 plakalı otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Mermilerin hedefi olan baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit de kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ne kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası şüphelinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğu belirlendi. Şüphelinin gidebileceği adresleri belirleyen ekipler, şahsın merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahallede yapılan inceleme sırasında zanlı, mısır tarlasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Hıdır A., Konya Numune Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Hıdır A. ve aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hıdır A.'nın yakınları G.A., O.A., C.A., M.A. ve M.A. adliyeye sevk edildi. - KONYA