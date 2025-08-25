Konya'da Baba ve Oğluna Silahlı Saldırı: İkisi de Hayatını Kaybetti

Konya'da baba ve oğlu uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde 51 AEL 448 plakalı otomobile bindikleri sırada silahla saldırıya uğradı. Mermilerin hedefi olan baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Servet Koçyiğit, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Servet Koçyiğit burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA