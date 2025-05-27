Konya'da ATV Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Konya'da ATV Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Beyşehir ilçesinde yaşanan ATV motoru kazasında sürücü S.T. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan sürücü, Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ATV motorunun devrilmesi sonucu yaşanan kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Beyşehir'e bağlı Üzümlü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki ATV motor, yerleşim merkezi girişinde virajı alamayarak kontrolden çıkıp devrildi. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Motordan savrularak düşüp yaralanan sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya'ya nakledildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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