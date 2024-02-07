Konya'da asker eğlencesinde havaya ateş açanlara para cezası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan bir asker eğlencesi esnasında havaya silahla ateş açtığı tespit edilen 27 kişiye toplamda 55 bin lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'in Karaali Mahallesinde bir süre önce gerçekleştirilen asker eğlencesinde yaşanan havaya silahla ateş edilmesi olayına ilişkin görüntülerin sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Görüntüler ve savcılık talimatı doğrultusunda harekete geçerek çalışma başlatan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, medyaya yansıyan kayıtları incelemeye aldı. Görüntülerden asker eğlencesi esnasında silahla ateş ettiği tek tek tespit edilen 27 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarmada ifadesi alınan 27 kişiye, meskun mahalle silah kullanarak kasten genel güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle toplamda yaklaşık 55 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi. - KONYA