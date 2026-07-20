Haberler

Konya'da anız yangını paniği

Konya'da anız yangını paniği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, bir karganın elektrik direğine çarpıp yanması sonucu meydana geldi. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü, soruşturma başlatıldı.

Konya'da arazide çıkan anız yangını paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi 14652. Sokak'ta bulunan hasta edilmiş tarlada çıktı. İddiaya göre, tarlada bulunan anızlarda bir karganın elektrik direğine çarpıp yanması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve vatandaşların traktörlerle müdahalesi sonucu alevler çevredeki ekili arazilere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Oulai transferinde tarihi bir satışa imza attı

9 milyon Euro'ya geldi, kulüp tarihinin en pahalı satışı olup gitti
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Rıza Pehlevi'ye ağır suçlama: İsrail ile İran'ı bölme planı yaptı

Arakçi'nin sürgündeki veliaht için söyledikleri öyle böyle değil

Hafsanur Sancaktutan imaj tazeledi!

Hafsanur Sancaktutan imaj tazeledi!
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın