Konya'da anız yangını paniği

Konya'da arazide çıkan anız yangını paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi 14652. Sokak'ta bulunan hasta edilmiş tarlada çıktı. İddiaya göre, tarlada bulunan anızlarda bir karganın elektrik direğine çarpıp yanması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve vatandaşların traktörlerle müdahalesi sonucu alevler çevredeki ekili arazilere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı