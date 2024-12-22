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Konya'da Alacak Verecek Kavgasında Bir Kişi Öldü, Zanlı Yakalandı

Konya'da Alacak Verecek Kavgasında Bir Kişi Öldü, Zanlı Yakalandı
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Konya'nın Karatay ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın zanlısı polis tarafından yakalandı.

Konya'da alacak verecek kavgasında tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybederken, zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya Çevre Yolu üzerinde Erler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden Süleyman Kıyak ile Muammer Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muammer Ş., tabancayla Süleyman Kıyak'ı göğsünden vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Kıyak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Muammer Ş. ise polis ekipleri tarafından suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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