Üye Girişi
Haberler

Konya'da 63 koyun çalındı, 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde bir ağılda bulunan 63 koyunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'da ağılda bulunan 63 koyunun rahat tavırlı şüpheliler tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 02.45 sıralarında Karatay ilçesi Karakaya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan S.S.K., 63 adet küçükbaş hayvanının ağılda olmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Karatay İlçe Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda aynı mahallede ikamet eden şüpheli M.K. ile yanındaki 2 şahsın hayvanları kamyona yüklediklerini tespit etti. Belirlenen şüpheli M.K., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheli S.U. ve C.U.'nun çalınan koyunları Aksaray'a götürdükleri belirlendi. Aksaray Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortaklaşa yapılan çalışma sonrası 63 küçükbaş hayvan şüpheliler S.U. ve C.U.'ya ait ağılda bulundu. Bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. Şüpheliler M.K., S.U. ve C.U. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, 2 şüphelinin koyunların bulunduğu ağıla geldikleri, şahıslardan birisinin ceketini çıkarttıktan sonra koyunların arasında gezdiği görülüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Jandarma 3-sayfa Karatay konya 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024'te Üniversiteye kaç öğrenci yerleşti? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistikleri ne? Antalya Kepez üstü teleferik yapılacak mı? Belediye Başkanı Mesut Kocagöz projeyi iptal mi etti? 13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Didim nerede? Didim nereye bağlı? Didim'e nasıl gidilir? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2024? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Marakeş vize istiyor mu? Marakeş nerede? Marakeş'e nasıl gidilir, vizesiz mi? AÖF YAZ OKULU SINAVI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! 13 Ağustos İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne?
title