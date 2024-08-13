Konya'da 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Konya'da kendisinden bir süredir alınamayan 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bulgur İmam Caddesi'nde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede yaşayan 21 yaşındaki Ebubekir Kesen'den bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından 21 yaşındaki Ebubekir Kesen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesine morguna kaldırıldı. Kesen'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA