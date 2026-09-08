Konya’da 1002 okul bahçe görevlisi görevlendirilecek

Konya Valisi İbrahim Akın, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılında 31 ilçede 'okul bahçe görevlisi' uygulamasını hayata geçireceklerini, 1002 okul bahçe görevlisinin okullarda görevlendirileceğini söyledi.

Konya Valiliğinde Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması münasebetiyle okullarda uygulanacak önlemlerle ilgili bilgiler verdi. Vali Akın, "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı ile ilgili birkaç önemli hususa değinmek istiyorum. 14 Eylül itibarıyla 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda 'Maarifin Kalbinde Oyun' temasıyla başlayacağız. Geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklarımızın eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarımızın ortak çalışmaları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın katkılarıyla, okul ve çevrelerinde güvenliğin güçlendirilmesi, öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında karşılaşabilecekleri risklerin azaltılması ve okul bahçelerindeki gözetim kapasitesinin artırılması amacıyla 31 ilçemizde 'Okul bahçe görevlisi' uygulamasını hayata geçiriyoruz. Okullarımızın risk dereceleri, okul ve çevrelerine ilişkin güvenlik analizleri, öğrenci sayıları, ilçelerimizdeki okul sayıları ve ilçe nüfusları gibi ölçütlerin değerlendirilmesi sonucu 1002 'okul bahçe görevlisi' okullarımızda görevlendirilecektir" dedi.

Emniyet ve jandarma teşkilatları tarafından okul ve çevrelerinde yürütülen denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Vali Akın, "Özellikle okul çevrelerinde faaliyet gösteren internet kafeler, oyun salonları, tütün ürünleri satışı yapan iş yerleri, büfeler, kafeler ile park ve bahçelere yönelik denetimlerimize devam edilecektir. Bir diğer önemli husus ise okullarımıza giriş ve veli görüşmeleridir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde bulunan okullarımızda da veli görüşmeleri yalnızca 'okul randevu sistemi' üzerinden planlanarak gerçekleştirilecek, öğrenci velisi veya vasisi olmayan kişilerin okullarımıza girişine kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu uygulama, ilimiz genelindeki tüm okullarımızda 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca titizlikle uygulanacaktır. Ayrıca hepimiz için önem arz eden bir diğer husus da çocuklarımızın 'güvenli okul iklimi' içerisinde, temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim almalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz üzerinden 'Toplum yararına programı' kapsamında 31 ilçemizde 2 bin 240 kişilik temizlik görevlisi istihdam edilecektir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı