Haberler

Konya Beyşehir'de 5 katlı binanın çatısındaki yangında mahsur kalan usta kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Beyşehir'de 5 katlı binanın çatısındaki yangında mahsur kalan usta kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Beyşehir'de 5 katlı binanın çatısındaki yangında mahsur kalan usta, itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtarıldı. İddiaya göre izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla başladığı öne sürülen yangında bina tahliye edildi; ustanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çalışma yapılırken yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan usta, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven sayesinde son anda kurtarıldı.

Yangın, Müftü Mahallesi'nde zemin katında iş yerlerinin bulunduğu 5 katlı bir apartmanın çatısında çıktı. İddiaya göre, çatıda çalışma yapıldığı sırada izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla başladığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla yayılması üzerine bina tahliye edilirken, yangın sırasında çatıda bulunan usta alevlerin arasında mahsur kaldı. Mahsur kalan ustayı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Bir süre alevlerin arasında kurtarılmayı bekleyen usta, olay yerine takviye olarak gönderilen itfaiye aracının uzatılan merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak güvenli bölgeye indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen ustanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının büyüyerek binanın alt katlarını tehdit etmesi üzerine söndürme çalışmalarına destek amacıyla Beyşehir'de faaliyet gösteren firmalara ait çok sayıda beton mikseri de adrese sevk edildi. Çatıda oksijen tüplerinin olduğu ve patlama ihtimali bulunduğu iddiaları üzerine polis ekipleri yangın mahalline kimseyi yaklaştırmazken, Müftü Mahallesi çevre yolunda da tedbir alan ekipler güzergahı bir süre ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekipleri ve beton mikserlerinin desteğiyle uzun süre devam eden çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının ardından çatıda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Matteo Guendouzi'nin cezasında indirime gidildi

UEFA, Guendouzi'nin cezasında değişikliğe gitti
Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan kahve zinciri satıldı

Türkiye'de yüzlerce şubesi var! Dev kahve zinciri için sürpriz karar
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 7 ülke dikkat çekti

Kürsüye çıkınca salon boşaldı, yerinden kalkmayan 7 ülke dikkat çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık hazırlığı! Avrupa'dan teklif bekliyor

İlk 11'e giremeyince korkulan oldu!
Boş salon ayarlarını bozdu! Netanyahu dünyayı elindeki cihazla tehdit etti

Dünyayı bu cihazla tehdit etti
Osimhen'in sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme

Osimhen'de sürpriz gelişme: Galatasaraylılar üzülecek
Almanya'da üç çocuk annesi Türk kadın sığınma merkezinde bıçaklanarak öldürüldü! Ayrı yaşadığı eşi gözaltında

3 çocuk annesi sığındığı merkezde öldürüldü! Eşi gözaltında
Kendini polis ve savcı diye tanıttı, milyonları poşetle götürdü! 19 yaşındaki dolandırıcı yakalandı

Evden para dolu poşetle çıktı! 19 yaşındaki 'savcı' kamerada
Mıknatıslı top yutan 3 yaşındaki çocuğun boğazından ve midesinden 21 parça çıkarıldı! Doktorlardan ailelere uyarı

Oynarken 25 mıknatıs yuttu! İkisi soluk borusuna girmek üzereydi
Bakan Gürlek duyurdu! MASAK'ta casusluk soruşturması

MASAK'ta casusluk soruşturması! 3 eski başkan ifade verecek