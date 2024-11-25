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Konya-Antalya Kara Yolunda Tipi Engeli

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolu tır ve kamyonlara kapatıldı. Kar yağışı ve buzlanmanın yol açtığı aksaklıklar nedeniyle sürücüler yolda mahsur kaldı.

Konya - Antalya Kara yolunda ulaşıma tipi engeli

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan tipi sonrası Seydişehir-Antalya Kara yolu tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Konya'nın şehirler arası karayollarında etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Tipiyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir kara yolunda tır ve kamyonların Antalya istikametine gidişlerine izin verilmiyor.

Antalya'ya gitmek üzere yolda olan tır sürücüsü Yakup Altıntaş, "Yolda mahsur kaldık. Antalya'ya gidiyordum, Alacabel mevkisi kapalıymış. Mecburiyetten kaldık" dedi.

Yolda bekletilen sürücüler ise araçların yanında çay demleyerek çalışmaları izledi.

Konya-Antalya Kara Yolunda Tipi Engeli
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL SÜNBÜL - 3.Sayfa
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