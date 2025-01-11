Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Hatimoğulları'ndan yeni süreç açıklaması: Kadife elin içindeki o demir yumruk çalışmaya devam ediyor

Tülay Hatimoğulları süreci kaşımaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar
ABD'de bir türlü söndürülemeyen yangın yargıya taşınıyor

Vali herkesin merak ettiği konuyu yargıya taşıyor

Konya-Antalya D-687 Karayolu'nda Kaza: 5 Yaralı

Konya-Antalya D-687 Karayolu'nda Kaza: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya-Antalya D-687 Karayolu'nda meydana gelen kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı.

Konya-Antalya D-687 Karayolu'nda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Antalya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Murat Üstün'ün kullandığı 42 AHP 578 plakalı otomobil, Demirkapı Tünelinden çıkarak Beydiğin Mahallesine doğru ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü Murat Üstün ile araçta yolcu olarak bulunan Hikmet Üstün, Ahmet Üstün, Edat Üstün ve Nurettin Üstün yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
img

Vali herkesin merak ettiği konuyu yargıya taşıyor
img

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Beşiktaş-Bodrum FK maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Bodrum FK maçının ilk 11'leri belli oldu
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı

Son Dakika Haberleri

CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim? Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yabani final bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Beşiktaş-Bodrumspor maçı CANLI İZLE! 11 Ocak BJK-Bodrumspor maçı canlı yayın bilgileri... MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI YAYIN! 11 Ocak Tv8 MasterChef final bölümü canlı yayın bilgileri... MasterChef büyük finale kim kaldı? 11 Ocak MasterChef finalistleri kimler? MasterChef 2. finalist kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı, finale kim kaldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.