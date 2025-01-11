Konya-Antalya D-687 Karayolu'nda Kaza: 5 Yaralı

Konya-Antalya D-687 Karayolu'nda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Antalya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Murat Üstün'ün kullandığı 42 AHP 578 plakalı otomobil, Demirkapı Tünelinden çıkarak Beydiğin Mahallesine doğru ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü Murat Üstün ile araçta yolcu olarak bulunan Hikmet Üstün, Ahmet Üstün, Edat Üstün ve Nurettin Üstün yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye götürüldü. - ANTALYA