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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Yemişli köyü mevkiinde 06 AD 0686 plakalı otomobil, sürücüsü L.T.'nin(29), kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan biri bebek, 5 kişi yaralandı. Kazada sürücüyle birlikte M.T.ve H.T.(1), yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesi'ne, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Gercüş Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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