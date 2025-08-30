Kontrolden Çıkan Otomobil Kuaför Dükkanına Girdi: Bisikletli Yaralandı

Kontrolden Çıkan Otomobil Kuaför Dükkanına Girdi: Bisikletli Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir otomobil, kuaför dükkanına dalarak bisikletli bir kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olayda yaralanan bisikletli hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kuaför dükkanına daldı. Kazada otomobil ile iş yeri arasında sıkışan bisikletli yaralandı.

Kaza, Anıt Caddesi Hacı Mustafa Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil bisikletliye çarpmamak için sürücünün direksiyonu çevirmesiyle kontrolden çıkarak kuaför dükkanına girdi. Kazada araçtan kurtulamayan bisiklet sürücüsü, otomobil ile iş yeri arasında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500 lira yüzünden kiracısını döverek ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı

Kiracısının ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.