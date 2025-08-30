Kontrolden Çıkan Otomobil Kuaför Dükkanına Girdi: Bisikletli Yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kuaför dükkanına daldı. Kazada otomobil ile iş yeri arasında sıkışan bisikletli yaralandı.

Kaza, Anıt Caddesi Hacı Mustafa Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil bisikletliye çarpmamak için sürücünün direksiyonu çevirmesiyle kontrolden çıkarak kuaför dükkanına girdi. Kazada araçtan kurtulamayan bisiklet sürücüsü, otomobil ile iş yeri arasında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA