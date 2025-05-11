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Kontrolden Çıkan Otomobil Kamyonete Çarptı: 2 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Kamyonete Çarptı: 2 Yaralı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bir kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile yolcu olarak bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil, kamyonete çarptı: 2 Yaralı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kamyonete arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde Burçalanı Mevkisinde Mersin Antalya D-400 Karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen tır, aynı istikamette seyreden M.A. yönetimindeki 33 AZY 731 plakalı otomobile temas etti. Temasla birlikte sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yine aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki 33 VG 409 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kaza sebebiyle karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Yaralılar ise kaza yerine çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - 3.Sayfa
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