Kontrolden çıkan kamyon dereye böyle uçtu

ARTVİN - Artvin'in Murgul ilçesinde kontrolden çıkan kamyon dereye uçtu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin'in Murgul ilçesinde bir kamyon, araç yıkama tesisine park etmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak tesisin arka kısmındaki dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı. O anlar ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Murgul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.