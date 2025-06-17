Kontrolden Çıkan Kamyon Dereye Uçtu
Artvin'in Murgul ilçesinde park etmeye çalışan bir kamyon, kontrolden çıkarak dereye düştü. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.
Kontrolden çıkan kamyon dereye böyle uçtu
ARTVİN - Artvin'in Murgul ilçesinde kontrolden çıkan kamyon dereye uçtu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Artvin'in Murgul ilçesinde bir kamyon, araç yıkama tesisine park etmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak tesisin arka kısmındaki dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı. O anlar ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Murgul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BÜYÜK - 3.Sayfa