Kontrolden Çıkan Kamyon Çukura Düştü: 2 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolünü kaybeden bir kamyon, yol kenarındaki çukura düştü. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Kontrolden çıkan kamyon çukura düştü: 2 yaralı
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, yol kenarındaki çukura düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kabala Mahallesi'nde 47 AAY 125 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çukura düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından sürede söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - 3.Sayfa