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Araban'da Tarlaya Uçan Araçta 2 Yaralı

Araban'da Tarlaya Uçan Araçta 2 Yaralı
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Gaziantep’in Araban ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak savrulan hafif ticari araç tarlaya uçtu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak savrulan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Yan yatan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Araban ilçesi kırsal Ardıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 P 6650 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savruldu. Savrulan araç, taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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