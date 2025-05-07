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Kontrolden Çıkan Araçlar Kazaya Sebep Oldu: 3 Yaralı

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Ankara'nın Çubuk ve Sincan ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada sürücüler araçlarının kontrolünü kaybetti. Kazalarda toplamda 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan araçlar kaza yaptı: 2 farklı kazada 3 kişi yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ve Sincan ilçesinde sürücülerin araçlarının kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yaşanan 2 ayrı kazada toplamda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre saat 23.00 sıralarına Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı, Halil Şıvgın Devlet Hastanesi önünde bir araç kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bir başka kaza ise Sincan ilçesi 12'nci Cadde üzerinde meydana geldi. İddialara göre yola çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan aracın sürücüsü önce ağaca, sonrasında ise duvara çarparak durabildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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