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Konserdeki bıçaklı saldırıda yeni gelişme: Suçunu itiraf eden çocuk tutuklandı

Konserdeki bıçaklı saldırıda yeni gelişme: Suçunu itiraf eden çocuk tutuklandı
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Samsun'da Derya Uluğ konserinde bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı. Olayla ilgili adli kontrolle serbest bırakılan zanlı U.G., suçunu itiraf edince tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen konserde yaşanan bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, bıçaklama olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etmesi sonucu tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, İlkadım ilçesi Batıpark'ta 3 gün önce gerçekleştirilen Derya Uluğ konseri sırasında meydana geldi. Çıkan kavga sırasında M.H. (21), bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.H.'nin aldığı darbeler nedeniyle ciğerinde hasar oluştuğu ve ciğerinin söndüğü öğrenildi. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen U.G. (17), K.O. (17), A.M.K.K. (17) ve U.K.E. (17) isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 gün önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G. ve K.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.M.K.K. ile U.K.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Daha önce suçlamaları kabul etmeyen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan U.G. ile K.O., bugün yeniden Samsun Adliyesi'ne giderek çocuk savcısına ifade verdi. U.G., savcılık ifadesinde bıçaklama olayını kendisinin gerçekleştirdiğini ve olay sırasında K.O.'nun da yanında bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine 2 çocuk tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, K.O.'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, suçunu itiraf eden U.G. tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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