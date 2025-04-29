Konak’ta Skuter Kullanımı İçin Değerlendirme Toplantısı

Konak Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve skuter firma yetkililerinin katılımıyla skuter kullanımına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde skuter kullanımının artmasıyla birlikte yaşanan sorunlar, düzenlenen bir programda ele alındı. Konak İlçesi Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Konak İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ve skuter firmalarının yetkilileri, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde, skuter yönetmeliği kapsamında bu araçların nerelerde kullanılabileceği, kullanım ve park kuralları ile vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler üzerinde duruldu. Yapılan istişareler sonucunda, skuter kullanımına yönelik farkındalık çalışmaları yapılması kararlaştırıldı. - İZMİR