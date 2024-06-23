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Komşusunun Otomobili Gasp Edilen Kişiye Polis Yardımı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişinin otomobili, yardım etmek istediği komşusu tarafından gasp edildi. Zanlı polis tarafından yakalandı ve araç sahibine teslim edildi.

Malatya'da bir kişinin otomobili, yardım etmek istediği komşusu tarafından gasp edildi. Zanlıyı yakalayan polis, aracı sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Başharık ilçesinde K.A., komşusu B.D.'den aracı ile kendisini çarşı merkezine bırakmasını istedi. Bu sırada B.D.'den para isteyen şahıs, talebine olumsuz yanıt alınca aracı gasp ederek kaçtı. B.D.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gasp edilen araç ise sahibine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Battalgazi Malatya 3.Sayfa Güncel Haberler

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