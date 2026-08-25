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Masaj salonu maskeli fuhuş organizatörlerine darbe! 6 şüpheli yakalandı

Masaj salonu maskeli fuhuş organizatörlerine darbe! 6 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da masaj salonu adıyla çeşitli internet sitelerinde oluşturdukları sahte profiller üzerinden fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da masaj salonu adıyla çeşitli internet sitelerinde oluşturdukları profiller üzerinden fuhşa aracılık ettikleri belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

"MASAJ SALONU" MASKELİ FUHUŞ ORGANİZASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme" suçuna yönelik çalışma yapıldı.

Çeşitli internet sitelerinde masaj salonu adıyla profiller oluşturan şüphelilerin fuhşa aracılık ettikleri, bu faaliyetler için yer sağladıkları ve maddi menfaat elde ettikleri belirlendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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