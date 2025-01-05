Komşusunu Öldüren Zanlı Cezaevinde Hayatını Kaybetti
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 93 yaşındaki komşusunu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 53 yaşındaki Ayhan Aksoy, cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 93 yaşındaki komşusunu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevinde hayatını kaybetti.
İki ay önce ilçeye bağlı Konarı köyünde meydana gelen olayda Ayhan Aksoy (53) komşusu İbrahim Tuna'yı (93) bal kabağı ile öldürmüştü.
Jandarma ekiplerinin titiz çalışmalarıyla yakalanan Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabük T Tipi Kapalı cezaevinde kalp krizi geçiren Aksoy'un hayatını kaybettiği öğrenildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa