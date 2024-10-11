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Komşularıyla davalık olan esnaftan akıl almaz intikam

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Aydın'da 20 yıldır esnaflık yapan Mehmet Uyaroğlu, komşularıyla uzlaşamayan mahkemelik oldu. Apartmanın en alt katını kurumsal firmaya kiralamak isteyen Uyaroğlu, sonuç alamayınca çareyi 'erotik shop' açmakta buldu.

Aydın Nazilli'de yaşayan Mehmet Uyaroğlu, İsabeyli mahallesindeki apartmanın en alt katındaki dükkanını kurumsala kiralamak istedi. Komşularla uzlaşmak için her yolu deneyip başaramayan dükkan sahibi, komşuların kendisini mahkemeye vermesiyle davalık oldu. Nasıl gelir elde edeceğini, nasıl iş yapacağını kara kara düşünen Uyaroğlu, erotik shop açmaya karar verdi.

"DAVRANIŞLARINA ÇOK İÇERLEDİM"

Çatıya taktığı tente yüzünden davalık olan Uyaroğlu, mahkeme kararıyla tenteyi sökmek zorunda kaldı. Yaşananları anlatan esnaf "150 bin lira verdiğim tentenin kendi ellerimle demirleri söktüm, maddi kayıptan yana yüz yüze baktığımızın insanların davranışına içerledim." ifadelerini kullandı.

Komşularıyla davalık olan esnaftan akıl almaz intikam

Uzun uğraşlar sonucunda başarı elde ettiği girişimini anlatan adam, 'İsabeyli'de böyle bir ihtiyaç olduğunu düşündüm ve bu '69 Sex Shop' firmasını kurmaya karar verdim.' dedi. Mehmet Bey, çoğu kişinin tepkilerinin olumlu yönde olduğunu da belirtiyor.Müşteri memnuniyeti için mahremiyet ise ön planda. İşte Uyaroğlu'nun o açıklaması, 'Bu iş yerini halkımızın sağlığını düşünerek açtım. Müşterilerimizin de mahrumiyetini düşünerek teker teker alacağız, hiçbir müşteri diğeriyle karşılaşmayacak. Bu da bizim için çok önemli'

Komşularıyla davalık olan esnaftan akıl almaz intikam

Komşularıyla davalık olan esnaftan akıl almaz intikam
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Mahkeme Aydın

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