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Eskişehir'de Komşu Kavgasına Polis Müdahalesi: 2 Gözaltı

Eskişehir'de Komşu Kavgasına Polis Müdahalesi: 2 Gözaltı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde komşular arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, kavgaya karışanlar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan kavgaya polis müdahale etti, karışanlar gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Açıkalın Sokak'ta bulunan bir apartmanda komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olaya ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Tartışan tarafları ayırmakta güçlük çeken ekipler, olay yerine takviye ekip istedi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan kavgada, olaya karışan komşular gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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