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Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

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Adapazarı'nda komşusunu tüfekle vurduktan sonra tutuklanan 16 yaşındaki çocuk ve babasının yaşadığı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Ev kısa sürede alev topuna dönerken polis kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alacak-verecek meselesi sebebiyle komşusunu tüfekle vurarak öldürdükten sonra tutuklanan 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı ev gece saatlerinde alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

ALEVLER TÜM EVİ SARDI

Yangın, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi 343. Sokak üzerinde meydana geldi. Tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye erlerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

CİNAYET ZANLILARIN YAŞADIĞI EV ÇIKTI

Öte yandan, yanarak kullanılamaz hale gelen evde 9 Mart Pazar günü işlenen cinayet zanlılarının yaşadığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞLERDİ

9 Mart Pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, E.Ş. ve oğlu O.C.Ş ile Fatih Tunç isimli komşuları arasında alacak-verecek sebebiyle tartışma yaşanmıştı. Kavgaya dönüşen olay esnasında 16 yaşındaki O.C.Ş.'nin tüfekle vurarak ağır yaraladığı Tunç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

Olayın ardından polis ekipleri, baba E.Ş. ile "yaralama" suçundan birçok kaydı bulunduğu öğrenilen oğlu O.C.Ş.'yi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri sonrasında 10 Mart Pazartesi günü adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki çocuk, 'Kasten öldürme' babası ise, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN SAÇAR - 3.Sayfa
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