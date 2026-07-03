Komedyen Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir video paylaşım platformunda yayımlanan içerikte "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarını işlediği değerlendirilen Deniz Göktaş, 2 Temmuz 2026 tarihinde yurt dışından Türkiye'ye dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı