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Alçıda Uyuşturucu: 1 Kilo Metamfetaminle Tutuklandı

Alçıda Uyuşturucu: 1 Kilo Metamfetaminle Tutuklandı
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Batman'da yolcu otobüsünde durdurulan bir şüphelinin kolundaki alçının içine gizlediği 1 kilo 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da, kolundaki alçıya 1 kilo 18 gram metamfetamin koyan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. 15 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda, kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan detaylı kontrollerde, kolunda bulunan tıbbi alçının içine zulalanmış halde 1 kilo 18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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