İnegöl'de Korkunç Olay: Kolonya Şişesini Ateşe Veren Arkadaşı 9 Yaşındaki Çocuğu Yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kolonya dolu şişeyi arkadaşının çakmakla ateşe vermesiyle 9 yaşındaki çocuk, alevlerin parlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Sevgi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İsmail Miraç B. (9), bulduğu kolonya dolu şişeyi arkadaşları çakmakla ateşe verdi. Bir anda parlayan kolonya çocuğun yüzü ve vücuduna sıçrayarak yanmasına neden oldu.

Acılar içinde kalan çocuk, ailesi tarafından evinin yakınındaki 112 Acil Sağlık noktasına götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde ikinci derece yanıklar tespit edilen çocuk, ilk tedavisinin ardından yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı