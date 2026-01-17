Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Türk vatandaşına gözaltı

Kolombiyalı yetkililer, Kolombiya- Almanya arasında uyuşturucu kaçakçılığı gerçekleştirmekle suçlanan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Türk vatandaşı Tolga Korkut'un gözaltına alındığını açıkladı.

Kolombiya'da yetkililer, hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Türk vatandaşı Tolga Korkut'u yakalamak için bir operasyon gerçekleştirdi. Korkut, ülkenin kuzeyindeki Barranquilla şehrindeki polis güçleri, Kolombiya Ulusal Göç İdaresi (Migracion Colombia) ve Interpol yetkililerinin iş birliği ile yürütülen nitelikli operasyon sırasında bir otelde yakalandı. Barranquilla polisi tarafından yapılan basın açıklamasında, gözaltına alınan Korkut'un kokain işleyen ve Kolombiya- Almanya arasında kaçakçılık yapan bir uluslararası suç örgütünün lideri ve koordinatörü olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Korkut'un çeşitli organize silahlı gruplarla bağlantılı Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçıları ile Avrupalı çeteler arasında da bağlantı kurduğu aktarıldı. Polis, Korkut'un uyuşturucunun teslim alınması, işlenmesi ve dağıtımı üzerinde kontrol sağladığını ve kokain sevkiyatlarının Avrupa'ya ulaşmasının güvence altına alınması için stratejik faaliyetler gerçekleştirdiğini belirtti.

Barranquilla Metropol Polisi Komutanı General Miguel Camelo, Korkut'un gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu sonuç, uluslararası yetkililerle koordineli yürütülen çalışmaların ürünüdür ve ülkemizi uyuşturucu ticareti için kullanan suç yapılarına ve küresel güvenliği tehdit eden yapılara kararlı bir şekilde darbe vurabilmemizi sağlamaktadır" dedi.

Suç ağının işleyişi

Yerel basında yer alan haberlerde Korkut'un faaliyetlerine ilişkin, "Avrupa suç örgütleri ile Kolombiyalı uyuşturucu ağlarını birbirine bağlayan kapsamlı bir yönetici olarak hareket ediyor. İnsan kaynaklarını ve finansal varlıkları koordine ediyor, yasa dışı operasyonların lojistiği ile sürdürülebilirliğini sağlıyordu" ifadeleri kullanıldı. Korkut'un suç ağının, yarı işlenmiş, yüksek saflıkta kokainin Kolombiya'dan Almanya'ya gönderdiği öne sürüldü. Son işlemlerinin Almanya'da tamamlanmasının ardından uyuşturucuların farklı şehirlerdeki alıcılara dağıtıldığı iddia edildi. Ayrıca, Korkut'un 2025 yılı Şubat-Haziran ayları arasında en az 4 kez Kolombiya'ya seyahat ettiği öne sürüldü. Korkut, Avrupalı çeteler ile satın alma anlaşmaları yapmakla suçlandı.

Almanya'ya teslim edilecek

Gözaltının ardından Korkut, uluslararası protokoller kapsamında Interpol yetkililerine teslim edildi. Şu anda Barranquilla'da gözaltında bulunan Korkut'un, önümüzdeki haftalarda Almanya'ya iade edilmesi bekleniyor. Interpol'ün Korkut hakkındaki yakalama kararının Almanya'daki bir adliye mahkemesinin başvurusuyla çıkarıldığı biliniyor. - BOGOTA