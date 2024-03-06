Üye Girişi
Haberler

Kolombiya'da oğlunu satanist ayinde kurban eden anne ve üvey babaya müebbet hapis

Güncelleme:

Kolombiya'da 2022 yılında 6 yaşındaki bir çocuk annesi ve üvey babası tarafından 'altın mezar bulmak' için şeytani ritüellere kurban edildi. Feci şekilde dövülen ve işkence edildiği belirlenen çocuğa yapılanları itiraf eden çift, cinayet ve işkence suçlamalarıyla müebbet hapse çarptırıldı.

2022 yılında Kolombiya'da 6 yaşındaki Maximiliano Tabares, annesi ve üvey babası tarafından 'altın mezar bulmak' için şeytani ritüellere kurban edildi. İddialara göre, çocuğun annesi Sandra Patricia Caro Perez ve erkek arkadaşı Fabian Andres Carmona Ramirez, satanist bir tarikatı yönetiyorlardı. Çift, iki gün süren bir ayin sırasında çocuğu döverek öldürdü. Çiftin, çocuğun ölümünün kendilerini büyük gizli bir altın mezarına götüreceğine inandığı belirlendi. Araştırma sonucu ortaya çıkan olayla ilgili anne ile üvey baba cinayet ve işkence suçlamalarıyla müebbet hapse çarptırıldı.

Kolombiya'da oğlunu satanist ayinde kurban eden anne ve üvey babaya müebbet hapis

ÇOCUĞUNUN 2022 YILINDA KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ

Anne Perez, Eylül 2022'de ortadan kaybolan Maximilano'nun bakkala gittiğini ama geri dönmediğini söylemiş, okuluna da hasta olduğunu bildirmişti. Evinde voodoo büyüsü bebekleri ve büyü kitapları bulunan kadının ve sevgilisinin Los Carneros ismli bir Satanist grubun liderleri olduğunu belirleyen polis, çifti gözaltına almıştı. Ayrıca çocuğun büyükannesi de olayla bağlantılı soruşturmada tutuklanmıştı.

Kolombiya'da oğlunu satanist ayinde kurban eden anne ve üvey babaya müebbet hapis

MADENCİLİK İŞİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOCUĞU KURBAN ETTİLER

Olaydan bir ay sonra küçük çocuğun işkence izleri taşıyan cansız bedeni bir köyde toprağa gömülü halde bulundu. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, çiftin yeni başladıkları madencilik işinde başarılı olmak için Maximilano'yu Şeytan'a kurban etmek zorunda olduklarına inandıkları bilgisine ulaştı.

Cani anne ve üvey babanın, küçük çocuğu 2 gün boyunca "kötü ruhları kovmak için" düzenlediği satanist ayinde öldürünceye kadar dövdüğü ortaya çıktı. Mahkeme, çocuğunu işkence ile öldüren anne ve üvey babaya müebbet hapis cezası verdi.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Kolombiya Suç 3.Sayfa Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Ünal Karasağız kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Belediye Başkan Adayı Ünal Karasağız kaç yaşında, nereli? Fatih Elönü kimdir? Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü kaç yaşında, nereli? Aslı Eligüzel kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Aslı Eligüzel kaç yaşında, nereli? Deniz Coşkun kimdir? Memleket Partisi Kayseri Belediye Başkan Adayı Deniz Coşkun kaç yaşında, nereli? Ayten Urganioğlu kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Ayten Urganioğlu kaç yaşında, nereli? Cuma Akpınar kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Cuma Akpınar kaç yaşında, nereli? Halil Kılıç kimdir? Memleket Partisi Hatay Belediye Başkan Adayı Halil Kılıç kaç yaşında, nereli? Uğur Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kaç yaşında ve nereli? Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Cengiz Topbaşlı kaç yaşında, nereli? Durdu Elif Çeliktaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Elif Çeliktaş kaç yaşında ve nereli? Suat Öndaş kimdir? Memleket Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Suat Öndaş kaç yaşında, nereli? Songül Hacıoğlu Dağ kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ kaç yaşında, nereli? Salih Eskici kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici kaç yaşında, nereli? Çiğdem Bora kimdir? Memleket Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Çiğdem Bora kaç yaşında, nereli? İsmail Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer kaç yaşında ve nereli?
500

Yorumlar (1)

Spectrum:

Altına harcayacakları enerji tünel kazmak için kullanırlar artık

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title