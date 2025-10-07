Suç örgütü lideri Necati Arabacı, İzmir'de yakalandı

"Köln'ün babası" ve "Cehennem Necati" olarak tanınan suç örgütü lideri Necati Coşkun Arabacı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir devam eden istihbarat çalışmaları sonucunda, organize suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Necati Coşkun Arabacı'nın Türkiye'ye giriş yapacağını tespit etti. Sabahın erken saatlerinde, Adnan Menderes Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda Necati Coşkun Arabacı, gözaltına alındı. 'Köln'ün babası' olarak tanınan 53 yaşındaki Necati Coşkun Arabacı'nın kara para aklama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı belirlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde havalimanında gözaltına alınıp emniyete götürülen Arabacı'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - İZMİR