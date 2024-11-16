Köln'de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi
Almanya'nın Köln kentinde toplanan terör örgütü PKK yandaşı on binlerce kişi miting düzenledi. Terör örgütü lehine slogan atan PKK yandaşları, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle yürüyüş düzenledi.
Almanya'nın Köln kentinde, terör örgütü PKK yandaşları Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle yürüyüş düzenledi.
KÖLN'DE PKK YANDAŞLARI MİTİNG DÜZENLEDİ
Almanya'nın Köln kentinde skandal görüntüler kaydedildi. Terör örgütü PKK yandaşı on binlerce kişi toplanarak miting düzenledi.
TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI ÖCALAN'IN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİLER
Terör örgütü lehine sloganlar atan PKK yandaşları daha sonra yürüyüşe geçti. Köln'deki Deutzer-Werft Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte PKK yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.