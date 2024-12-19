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2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı

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Köfteci Yusuf'ta yaşanan domuz eti skandalı Türkiye gündemini uzun süre meşgul ederken benzer bir skandal da Balıkesir ve Muğla'da yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı gıda sahtekarları listesinde Balıkesir ve Muğla'dan 2 firmanın "dana kaburga" ve "sucuk" diye vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden açıklanan listede her gün yeni bir skandal patlak veriyor.

KÖFTECİ YUSUF GÜNLERCE KONUŞULDU

2 Ekim tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan listeye Köfteci Yusuf damga vurmuştu. 280 şubesiyle Türkiye'nin önde gelen restoran zincirinde domuz eti skandalı yaşanmıştı. Köfteci Yusuf'un döner ve köftelerinde "domuz eti" tespit edilmişti. Skandal günlerce konuşulmuştu.

2 FİRMADA DAHA RASTLANDI

Köfteci Yusuf'un ardından bir domuz eti skandalı daha patladı. 18 Aralık tarihli listede Muğla ve Balıkesir'de bulunan 2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği duyuruldu.

Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Chinese Rose Restaurant'ın "dana kaburga" diye "domuz eti", Balıkesir'de Havran ilçesinde bulunan Havran'lı Kasap'ın sattığı "Sütüven" markalı sucuklarda domuz eti tespit edildi.

2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıA Y:

Köfteci Yusuf"u gündemde tutmak üçün hergün bir haber bulup hatırlatıyorsunuz. Nasıl bir teşvik aldıysanız?

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarısadece kadir:

bu ülkede adil bir ceza olmadığı sürece sadece para cezasıyla geçiştirildiği sürece bu ülkede vatandaş daha çok dolandırılır. ceza sadece parayla olmaz. daha sert cezalar gerekli

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Peki bu adamlar nasıl hala faaliyetlerine devam edebiliyorlar? Köfteci Yusuf tıklım tıklım dolu.

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Demekki domuz eti yasak değil adamlar cayır cayır çalışıyor. Ey müslümanlar helal paranızla haram tüketmeyin. Ey Müslüman devlet yasakla bu mikrobu yasakla bu haramı.

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Bu haberin köfteci yusufla ne alakası var, bu ülkede iş insanı olmak çok zor, kimi ney ile nasıl susturacaksın, nasıl iş yapacaksın aklım almıyor,

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıASar Gnc:

igrenc

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Mümkün olduğunca dışardan bişey yememek lazım evden yemek lazım

Yorum Beğen16
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

domuz eti ucuz değil köfteci yusuf niye ürününe o eti katsın markasını karalasın ayrıca çalışanlar bunları görüp ihbar etmezmi ormanın kenerında kebap ızgara yapan ufak bir yer olsa tamam o zaman olabilir yabani hayvanı yakalayıp kesip size yedirir ama büyük bir firma istesede yapamaz

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Haber YorumlarıSalim:

HALEN BUNU SAVUNAN DALLAMALARA DUYURULUR........

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Haber Yorumlarıbirol atess:

Dışarıda istisna hariç yemek yiyenlere bakildihi zaman tik tok tayfası ve geliri yüksek olan olunca insan afiyet olsun canım benim diyor

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