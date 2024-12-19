2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı

Tarım Ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden açıklanan listede her gün yeni bir skandal patlak veriyor.

KÖFTECİ YUSUF GÜNLERCE KONUŞULDU

2 Ekim tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan listeye Köfteci Yusuf damga vurmuştu. 280 şubesiyle Türkiye'nin önde gelen restoran zincirinde domuz eti skandalı yaşanmıştı. Köfteci Yusuf'un döner ve köftelerinde "domuz eti" tespit edilmişti. Skandal günlerce konuşulmuştu.

2 FİRMADA DAHA RASTLANDI

Köfteci Yusuf'un ardından bir domuz eti skandalı daha patladı. 18 Aralık tarihli listede Muğla ve Balıkesir'de bulunan 2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği duyuruldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Chinese Rose Restaurant'ın "dana kaburga" diye "domuz eti", Balıkesir'de Havran ilçesinde bulunan Havran'lı Kasap'ın sattığı "Sütüven" markalı sucuklarda domuz eti tespit edildi.